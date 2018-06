Glücklich, erleichtert, stolz

Schulleiterin Anke Ilgner konnte am Freitagvormittag in viele glückliche, erleichterte und stolze Gesichter blicken: insgesamt 51 junge Frauen und Männer konnten während einer Feierstunde am Kranich-Gymnasium ihre Abiturzeugnisse entgegennehmen. „Sie haben es geschafft! Sie werden ab heute in der...