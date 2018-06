Fußballfans bedrohen Polizisten nach WM-Rudelgucken

Zu einem Zwischenfall ist es nach dem Public-Viewing des Spiels zwischen Deutschland und Schweden in der Eissporthalle gekommen. Nach Spielende der WM-Vorrundenbegegnung gerieten laut Polizei Besucher in eine körperliche Auseinandersetzung. Ein 20-jähriger Täter widersetzte sich zunächst der Festnahme durch die herbeieilenden Polizeibeamten. Dabei beleidigt er die Beamten und trat einer 22-jährigen Beamtin mehrfach vor das Knie. Begleiter des Mannes, sowie andere Personen solidarisierten sich nun. Aus der Menschenmenge heraus wurde zu Straftaten aufgerufen, heißt es weiter. Die Polizeibeamten wurden bedroht und körperlich bedrängt. Durch den Einsatz von Pfefferspray, der Androhung von Schlagstockeinsatz und durch Unterstützung von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes konnten sich die Beamten der Menschenmenge erwehren. In Zusammenarbeit mit zusätzlich alarmierten Polizeikräften konnte schließlich die Menschenmenge abgedrängt und die Lage vor Ort beruhigt werden.

Die Folge: Diverse Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung, Öffentlicher Aufforderung zu Straftaten und Landfriedensbruch wurden eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter

(0 53 41) 1 89 70

entgegen.