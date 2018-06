Erster „Tag der Salzgitter-Bands“ ist ein Erfolg

Neu bei diesem Altstadtfest war am Samstag der „Tag der Salzgitter-Bands“ sowohl auf der Wohnbau- wie auch auf der Sparkassenbühne. Das war musikalische Vielfalt. Der Mut des Organisators Christian Dietzel und Oliver Scharf (verantwortlich für Musik) wurde belohnt, die Gruppen enttäuschten nicht. In diesen Tag passte auch das Chorfestival des Gesangvereins Liederkranz auf dem Kirchplatz. Geboten wurde ein kleines Musikfeuerwerk. Neu in...