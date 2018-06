El Andaluz gewinnen Salzig Bandcontest

Foto: Bernward Comes / Salzgitter Zeitung / Bernward Comes

Die Gewinner des Abends im grünen Deutschland-Trikot: El Andaluz überzeugten beim Salzig Band-Contest beim Altstadtfest in Salzgitter-Bad mit ihrem Blues-Rock. Knapp dahinter auf dem zweiten Platz landeten After the Rain, gefolgt von Frantic Tornado, Dezibold und Jet Evil. Vor der Siegerehrung spielten die Sieger von 2007 und 2013 Rascal. Foto: Bernward Comes / Salzgitter Zeitung / Bernward Comes