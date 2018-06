Kapitän und Steuermann verlassen das „Schiff Ostertal“

Konrektor Axel Wöhler (links) und Schulleiter Manfred Splittgerber gehen in den Ruhestand. Foto: Privat

Lebenstedt. Konrektor Axel Wöhler und Schulleiter Manfred Splittgerber gehen in den Ruhestand. Seit 1986 und 1989 leiten sie gemeinsam die Grundschule.

Schüler und Lehrer der Grundschule am Ostertal haben mit zahlreichen Gästen, Elternvertretern, ehemaligen Schülern, Sponsoren und Freunden den Schulleiter Manfred Splittgerber und den Konrektor Axel Wöhler in den wohlverdienten Ruhestand entlassen.

Rektor Splittgerber leitete die Schule seit März 1986. 1989 kam der Konrektor Wöhler mit ins Boot. Die Landesschulbehörde – vertreten durch Lutz Adam – würdigte in seiner Ansprache mehrfach die herausragenden Leistungen, die Fachkompetenz, die besondere Einsatz- und Leistungsbereitschaft des Schulleiters. Adam bedankte sich, dass er das „Schiff Ostertal“ immer unbeschadet durch schwierige Fahrwasser und schwere See geführt hat. Auch in Zukunft steht die Schule vor schwierigen Aufgaben und großen Herausforderungen.

Ein Nachfolger ist gefunden, kann aber noch nicht an Bord und so wird Splittgerber noch weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Der ehemalige Leiter des Schulleiterarbeitskreises, Bernd Koltrowitz, leitete mit Splittgerber mehr als 20 Jahre dieses Gremium. Er fand in Splittgerber einen kollegialen, pragmatischen und häufig unkonventionellen Weggefährten. Er beschrieb ihn mit einem Zitat von Hannibal: „Entweder wir finden einen Weg oder wir machen uns einen.“

Die erste Stadträtin, Christa Frenzel, bedankte sich im Namen der Stadt Salzgitter für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, auch wenn man nicht immer einer Meinung war.

Zwischendurch unterhielten die Schüler der Grundschule Ostertal die Gäste mit sehr schönen musikalischen Einlagen und einem lustigen Theaterstück.

Seine ehemaliger Mathematiklehrer am Kranichgymnasium, Klaus Drews, beschrieb wie er ihm 1964 die Liebe zur Mathematik vermitteln konnte, so sehr, dass er sie später zum Beruf machte.

In einer sehr persönlichen und emotionalen Rede schickte der „Kapitän“ Splittgerber seinen „Steuermann“, Axel Wöhler, in den Ruhestand. Er zeichnete ihn als stets zuverlässigen Partner aus, dankte ihm für seine Leistungen und überreichte seine Entlassungsurkunde.

In seiner Abschiedsrede beschrieb Splittgerber den ständigen Wandel, dem Schule unterworfen ist und wie sich in 32 Jahren das Aufgabenfeld des Schulleiters geändert habe. Dabei betonte er, dass er es nie bereut habe als Realschullehrer Leiter einer Grundschule geworden zu sein. Er dankte seinem ehemaligen und jetzigen Kollegium für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

In einem selbstkreierten Abschiedslied des Kollegiums versicherte man den beiden, wie sehr sie an Bord fehlen werden.