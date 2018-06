Lesser feiern ihre die neuen Majestäten

Das Schützenfest des Schützenbundes Lesse hat an seiner Faszination nichts verloren. Dabei freuten sich die Organisatoren am Wochenende über zahlreiche Besucher im Festzelt. Ob „Warm Up Party“, Partytime am Samstagabend oder Schützenfrühstück am Sonntag mit dem Bläserkorps Hackenstedt, die Hütte am...