29-Jähriger fährt betrunken Auto

Die Polizei überprüfte den 29-Jährigen in Salder. Foto: Patrick Seeger / dpa

Salder. Das stellte eine Polizeistreife bei einer Kontrolle am Sonntag in Salder fest. Außerdem hatt sein Auto keinen Versicherungsschutz.

Ein 29-Jähriger ist am Sonntag um kurz nach 17 Uhr betrunken Auto gefahren. Polizisten kontrollierten den Audi-Fahrer in Salder auf der Straße Vor dem Dorfe, heißt es in einer Meldung. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass dieser deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine im Anschluss durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein musste beschlagnahmt werden. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Audi nicht versichert war. Gegen den Mann wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet.