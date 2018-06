Autokorso nach Türkei-Wahl

Lebenstedt. Ein Auto-Konvoi hat sich am Sonntag nach der Wahl in der Türkei durch Lebenstedt gebildet. Startpunkt war das Rathaus, teilt die Polizei mit. In Spitzenzeiten sollen circa 70 Fahrzeuge durch die Innenstadt gefahren sein. Hierbei waren einzelne Autos hupend und mit Warnblinklicht und türkischen Fahnen unterwegs. Nachdem weitere Polizeikräfte in der Innenstadt eintrafen, habe sich die Anzahl der Fahrzeuge in dem Konvoi deutlich verringert. Derzeit prüft die Polizei, ob beziehungsweise in welchem Umfang Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder