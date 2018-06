Das Loslassen wird ihm schwer fallen

. 40 Jahre hat Harry Albeck beruflich in der Tom-Mutters-Schule verbracht. Er hat die Entwicklung der Schule am Standort in Gebhardshagen, der Neubau am Sandgrubenweg wurde 1975 bezogen, fast von Anbeginn miterlebt und mitgestaltet. Seit 2009 leitet Albeck die Schule, zum Schuljahresende geht der...