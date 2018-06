Trauungen sollen in Erinnerung bleiben

. Trau-Sprüche sammelt Marina Brencic wie andere Menschen Briefmarken, egal ob sie sie gedruckt oder digital liest oder irgendwo hört. Die neue Sammelleidenschaft ist kein Hobby: Die 34 Jahre alte Salzgitteranerin ist nämlich die neue Standesbeamtin in der Samtgemeinde Baddeckenstedt. Trauungen im Rathaus will sie durch individuelle Reden zu etwas Schönem machen, das auch in Erinnerung bleibt. „Ich könnte auch aus Büchern ablesen. Aber...