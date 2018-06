Silvester-Schüsse von Salzgitter - Angeklagter bedauert Tat

In der Neujahrsnacht wurde ein zwölfjähriges Mädchen in Salzgitter angeschossen (Archivbild). Foto: Rudolf Karliczek

Salzgitter/Braunschweig. Ein Cafébesitzer, der an Silvester in eine Menschengruppe geschossen und eine Zwölfjährige stark verletzt haben soll, steht vor dem Landgericht.

Ein Cafébesitzer, der in der Silvesternacht in eine Menschengruppe geschossen und eine Zwölfjährige stark verletzt haben soll, steht seit Mittwoch vor dem Landgericht Braunschweig. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 69-Jährigen aus Salzgitter versuchten Totschlag vor. Er habe tödliche Verletzungen des Mädchens zumindest billigend in Kauf genommen. "Das Geschoss wurde durch die Rippe abgeprallt, wodurch es das Herz verfehlte", sagte die Anklagevertreterin.

Der 69-Jährige erklärte durch seinen Verteidiger, dass er zutiefst bedauere, das Mädchen derart schwer verletzt zu haben. Er habe während des Silvesterfeuerwerks zwei Mal rund zwölf Schüsse abgefeuert, aber dabei gar nicht in Erwägung gezogen, dass er eine andere Person hätte treffen können.

Der Türke sitzt seit seiner Festnahme am 1. Januar dieses Jahres in Untersuchungshaft und wurde in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Die Zwölfjährige hatte mit ihrer Familie auf der Straße vor ihrem Wohnhaus das Feuerwerk angeschaut. Am ersten Prozesstag sollten auch noch die Eltern des Mädchens als Zeugen gehört werden. dpa