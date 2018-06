Mit Oma und Opa in den Vogelpark

Baddeckenstedt Gleich vier Tagesfahrten hat der Sommerferienpass der Samtgemeinde Baddeckenstedt im Programm: Heute fahren die Schüler in das Rastiland bei Salzhemmendorf, in einer Woche geht es in die Spielscheune Hoppla-Hopp nach Hildesheim, und Ende der Ferien locken der Landkreis-Ausflug in den Filmpark Babelsberg und die Generationenfahrt in den Vogelpark Walsrode.