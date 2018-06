Fraktionschef Rolf Stratmann tritt zurück

Bei der CDU im Rat sind die Weichen auf Veränderung gestellt. Grund ist ein überraschender Führungswechsel. Rolf Stratmann (70), seit 2001 Vorsitzender der Fraktion, gibt sein Amt am 1. Juli an Thomas Huppertz ab. Mit Ende der Sitzungsperiode 2021 will sich der Christdemokrat aus Salzgitter-Bad...