Freibad wird eingestellt, neues Becken geplant

Im Ortsrat Nord fiel der Antrag, das Freibad in Lebenstedt wegen Veraltung und mangelnder Attraktivität aufzugeben, kürzlich mehrheitlich in Ungnade. Der Rat der Stadt entschied am Mittwoch anders: Der Betrieb soll eingestellt werden, bestimmte das Gremium mehrheitlich, Sprungbecken und Sprungturm...