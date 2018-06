Täter brechen in Auto ein und verursachen hohen Sachschaden

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, an der Julius-Leber-Straße einen BMW X3 aufgebrochen und ausgeräumt. Laut Angaben der Polizei bauten die Täter neben der Mittelkonsole und dem Airbag auch andere elektronische Geräte aus. Die Polizei geht von einem Schaden in einer Höhe von 5000 Euro aus. Der Ausbau dürfte einige Zeit in Anspruch genommen haben. Daher sucht die Polizei in Lebenstedt nach Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Auch Hinweise über auffällige Personen, die sich bereits vor der eigentlichen Tat im Nahbereich der Julius-Leber-Straße aufgehalten haben, wäre für die Polizei wichtig.

Hinweise nimmt die Polizei unter

(05341) 18 97 10

entgegen.