Italienisch speisen unter der alten Linde

. Nach zwei Jahren Leerstand hat die Gastronomie in der Alten Feuerwache in Lebenstedt eine neue Pächterin. In dieser Woche öffnete die Pizzeria „Da Lucia“. Immer wieder hatte sich die Stadt Salzgitter als Eigentümerin der Alten Feuerwache in der Vergangenheit um eine Verpachtung des Lokals...