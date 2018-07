Getreidefelder brennen in Ringelheim und Upen

Zwei große Getreidefeldbrände hielten am Samstagnachmittag in der Feldmark Upen nahe der Bundesstraße 248 sowie in der Feldmark Ringelheim/Alt Wallmoden die Feuerwehren aus Salzgitter sowie dem Landkreis Goslar in Atem. So gegen 16 Uhr geriet ein Mähdrescher auf einem Gerstenfeld der Gemarkung Upen...