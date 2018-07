Joachim Kuklik bleibt als „Hilfsprediger“ in Salzgitter

Nach 16,5 Jahren war am Samstag für den Lebenstedter Propst Joachim Kuklik Schluss: In der gut besuchten Martin-Luther-Kirche wurde der 65-Jährige während einer gleichermaßen humor- wie würdevollen Verabschiedung in den Ruhestand entlassen. Dabei hätte sich nicht nur der umtriebige Kuklik gewünscht, noch weitermachen zu dürfen. Auch viele Weggefährten bedauerten, dass die Landeskirche eine Weiterbeschäftigung nicht möglich machte. Als...