Musiker drehen beim Dozenten-Konzert voll auf

Voll auf ihre Kosten kamen am Samstag Fans gut gemachter Musik beim Dozentenkonzert in der Kulturscheune. Die Dozenten zeigten beim 34. Jazz- und Rockworkshop, wie es klingen kann, wenn Profi-Musiker voll aufdrehen. Vor allem für die Teilnehmer war dieser Auftritt ein Erlebnis und zeigte, was...