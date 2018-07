Täter stehlen 300 Einkaufswagen

Thiede. Die Diebe schlagen auf dem Gelände eines Einkaufscenters in Thiede zu. Den Schaden schätzt die Polizei auf 45000 Euro.

Freitag, 29.06.2018, 23:00 Uhr, bis Samstag, 30.06.2018, 05:30 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, 23 Uhr, auf Samstag, 5.30 Uhr,

300 Einkaufswagen eines Einkaufcenters in Thiede an der Schäferwiese gestohlen. Die Einkaufswagen waren in den Abstellboxen auf dem Parkplatz abgestellt, teilt die Polizei mit. Der Wert der Einkaufswagen wird auf rund

45 000 Euro geschätzt. Zum Abtransport der 300 Einkaufswagen müssen ein LKW oder mehrere größere Fahrzeuge benutzt worden sein. Hinweise zu der Ta nimmt die Polizei unter

(05341) 1 89 70

entgegen.