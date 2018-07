Eigentümer sollen Grundstücke überprüfen

Der Wasserverband Peine berechnet derzeit, wie viel Niederschlagswasser-Entgelt die Grundstückseigentümer in den Samtgemeinden Baddeckenstedt und Lutter ab kommenden Jahr zahlen müssen. Der Verband hatte dazu Ermittlungsbögen per Post versandt. Mit diesen soll festgestellt werden, welche Mengen an Regenwasser, Hagel und Graupel pro Grundstück ins öffentliche Kanalnetz gelangen. „Ganz früher wurden die Entgelte mit dem sogenannten...