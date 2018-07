17 syrische Pädagogen schließen Pilotprojekt ab

Salzgitter. Sie absolvieren den VHS-Kurs „Pädagogische Mitarbeiter mit interkulturellem Schwerpunkt an Schulen“.

17 Pädagogen aus Syrien haben den Abschluss des Volkshochschul (VHS)-Kurses „Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit interkulturellem Schwerpunkt an Schulen (VHS)“ erreicht und damit die dritte Phase des Modellprojektes „Start in den Lehrberuf“ der Stadt Salzgitter abgeschlossen.

In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Salzgitter engagierten sich die syrischen Teilnehmer mit mehrjähriger Berufserfahrung in ihrem Heimatland, an deutschen Schulen mit vielen Flüchtlingskindern, um dort zu übersetzen, zu vermitteln und die Integration zu unterstützen.

„Start in den Lehrberuf ist eine Brücke, die die Kulturen verbindet“, sagte die erste Stadträtin Christa Frenzel. Das betonte auch Elmar Alexander Windeler, Geschäftsführer des Jobcenters Salzgitter. Mit dieser Qualifizierung ergebe sich für die Teilnehmer viele berufliche Möglichkeiten in Kitas und Schulen. Er verwies auf die gute Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten und auf die erfolgreiche Umsetzung dieses Pilotprojektes.

Das bestätigte auch Berbel Unruh, Direktorin des VHS-Landesverbandes Niedersachsen: „In Salzgitter wurde dank eines besonderen Engagements aller Beteiligten ein neues Konzept auf den Weg gebracht.“ Projekte und Angebote, die unmittelbar aus der Zusammenarbeit der Akteure vor Ort entstünden, seien aus der Erfahrung des Landesverbandes die ergiebigsten hinsichtlich Bildungserfolg und Integration. Frauke Kuba, Lehrerin und Betreuerin einer Teilnehmerin an der Grundschule Fredenberg, hob die enorme Bedeutung der Unterstützung durch die Teilnehmer in Schulen mit hohem Anteil von Flüchtlingskindern hervor.

Im August 2018 wird die vierte Phase des Projektes starten: eine einjährige Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin beziehungsweise zum Sozialpädagogischen Assistenten an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Fredenberg.

Vor dem Kurs hatten die Teilnehmer ein dreimonatiges Praktikum an Grund-, Haupt- und Realschulen in Salzgitter mit vielen arabischsprachigen Schülerinnen und Schülern absolviert sowie an einem Sprachkurs teilgenommen.

Der Erfolg von „Start in Lehrberuf“ sei Vorbild auch für andere Kommunen, die dieses Pilotprojekt umsetzen möchten. Das Curriculum des Kurses kann beim Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens erworben werden.