Knapp 900 000 Euro für die Kitas

Liebenburg. Das Kindertagesstättenwesen in der Gemeinde Liebenburg war Tagesordnungspunkt der Juni-Ratssitzung in Othfresen. In der Sitzung berichtete Lars Matthes aus dem Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendausschuss über die Abrechnung des Haushaltsjahres 2017 der einzelnen Kindertagesstätten im...