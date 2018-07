Am Üfinger Dorfrand finden Insekten ein buntes Paradies

Kornblumen, Lein, Mohn, Wolfsmilch, hier und da ein Stängel Dill. Diese kunterbunte Wiese ist weit mehr als nur eine Augenweide. Wer nur einen Moment still verweilt, hört den Beweis. Es summt, brummt und zirpt allerorten. Der bunte Randstreifen vor dem bereits abgeernteten Getreidefeld ist ein Insekten-Hotspot. Hier werden Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co satt. Diese Wiese am Üfinger Ortsrand ist ein Gemeinschaftsprojekt – ...