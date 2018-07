Streit endete mit Haft

Gebhardshagen. Zwei Männer fingen vor einem Supermarkt in Gebhardshagen einen Streit an. Die Polizei stellte fest, dass einer von ihnen per Haftbefehl gesucht wird.

Zwei Männer im Alter von 27 und 34 Jahren sind am Mittwochabend vor dem Einkaufcenter an der Reichenberger Straße in Gebhardshagen vermutlich aus nichtigen Gründen in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilt, soll es im weiteren Verlauf zu einer Bedrohung und einer Beleidigung gekommen sein. Die hinzugerufene Polizei konnte den Streit beenden. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 34-jährigen Mann ein Haftbefehl bestand. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen die Kontrahenten wurden zudem verschiedene Strafverfahren eingeleitet.