Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 77-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmorgen vermutlich aufgrund der Blendung durch die Sonne beim Abbiegen von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in den Kurt-Schumacher-Ring eine bevorrechtigte 55-jährige Radfahrerin übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich hierbei leicht, teilt die Polizei mit. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

