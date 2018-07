Lebenstedt: Mutmaßlicher Vergewaltiger stellt sich

Lebenstedt. Mann steht im Verdacht, mehrere Prostituierte in ihren Arbeitswohnungen sexuell genötigt und in einem Fall sogar vergewaltigt zu haben.

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Sexualstraftäter hat Erfolg gehabt. Am 4. Juli hatte die Polizei ein Fahndungsfoto freigegeben, mit dem nach einem Mann gesucht wurde, der im Verdacht steht, in den letzten neun Monaten in Salzgitter-Lebenstedt mehrere Prostituierte in ihren Arbeitswohnungen sexuell genötigt und in einem Fall sogar vergewaltigt zu haben.

Unter anderem war das Bild auch in der Salzgitter Zeitung zu sehen. Und die Methode zeigte Wirkung: Am Freitag stellte sich der Mann der Polizei in Salzgitter. Das berichtet die Polizei. Der mutmaßliche Vergewaltiger ist 25 Jahre alt und wohnt in Lebenstedt.

Zu den Vorwürfen wollte sich der Verdächtige nicht äußern. Mit zur Wache brachte er seinen Anwalt. Noch am selben Tag aber trat er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig vor einem Haftrichter an - der steckte den 25-Jährigen in Untersuchungshaft. feu