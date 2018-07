Holzbrücke in Lebenstdt brennt - wohl wegen Brandstiftung

Zu einem Feuer an einem Verbindungsweg zwischen Neißestraße und Rudolf-Harbig-Straße wurde die Polizei am Freitagabend gerufen. Dort war eine Holzbrücke in Brand geraten, die bereits von der Feuerwehr gelöscht wurde. Es sei festgestellt worden, dass nicht die langanhaltende Trockenheit und eine Selbstentzündung zum Feuer geführt habe, sondern das Feuer unterhalb der Brücke gelegt worden sei, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei erbittet Hinweise unter

(0 53 41) 18 97-0.