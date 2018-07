Frau Rath kämpft sich ins Leben zurück

Als Martina Rath mit ihrer Tochter Miriam in die Redaktion kommt, eine schwungvolle Wolke aus Rosa und Mintgrün mit Sonnenbrillen und strahlendem Lächeln, könnte man fast vergessen, was vor genau zwei Jahren passiert ist. Die heute 54-Jährige lag mit einer frischen Leukämie-Diagnose im Klinikum in...