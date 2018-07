Schlägerei in Gebhardshagen: 28-Jähriger schlägt mit Flasche zu

In einer Kneipe in Gebhardshagen kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Alles begann - so die Polizei - mit einem Streit um die Bezahlung des letzten Getränks.

Aus Verbalattacken entwickelte sich zwischen einem 28-Jährigen und einem 55-Jährigen schließlich eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei schlug der jüngere der beiden Männer mit einer Flasche zu - und erwischte den 55-Jährigen am Kopf. Die Polizei forderte den Schläger zu einem Atem-Alkoholtest auf. Ergebnis: 1,75 Promille.