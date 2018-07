Musik, die das Herz trifft

Was ist Glück? Boah, werden Sie denken, das kann man doch nicht so schnell beantworten. Stimmt! Dafür gibt es ja Glücksforscher, die sich wahrscheinlich wochenlang den Kopf zerbrechen und dann doch bloß vorsichtig formulierte Ergebnisse präsentieren. Ich wüsste jedenfalls was: Ein frisches...