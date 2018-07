Hunde bei Angriff verletzt

Lesse. Zwei Hunde verlassen ihr Grundstück in Lesse und greifen einen weiteren vorbeigehenden Hund an. Dieser wird verletzt.

Eine Hundebesitzerin ist am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr mit ihrem Hund an einem eingezäunten Grundstück an der Straße Am Beeke vorbeigegangen. Etwa zeitgleich gelang es zwei Hunden, unbeaufsichtigt das Grundstück zu verlassen, wie die Polizei mitteilt. Anschließend gerieten die Hunde aneinander, wobei der Hund der Spaziergängerin verletzt wurde und anschließend in einer Tierklinik behandelt werden musste. Die beiden anderen Hunde wurden von Nachbarn eingefangen und zum Grundstück zurückgebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter

(0 53 41) 18 97 10.