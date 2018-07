Täter stehlen Radfahrerin die Handtasche

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr im Stadtpark an der Neißestraße eine 55-jährige Radfahrerin die Handtasche gestohlen. Die Frau fuhr laut Angaben der Polizei aus Richtung Reppnersche Straße in Richtung Kattowitzer Straße, als sie in Höhe des dortigen Kindergartens von einer Personengruppe angesprochen und anschließend festgehalten wurde. Männer aus der Personengruppe schüttelten ihr Fahrrad durch. Die Handtasche mit persönlichen Gegenständen befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im hinteren Fahrradkorb. Letztendlich konnte sich die Frau losreißen und vom Tatort fliehen. Zu Haus stellte die 55-Jährige dann den Verlust ihrer Handtasche fest. Nach Angaben der Geschädigten soll es sich um eine vier- bis fünfköpfige männliche Personengruppe gehandelt haben.

Die Männer im geschätzten Alter von 20 bis 25 Jahren hatten einen dunklen Teint, wobei eine Person offensichtlich ein Schwarzafrikaner gewesen sein soll. Zum Teil trugen sie einen Oberlippenbart bzw.

einen Drei-Tage-Bart. Wer hat den Vorfall beobachtet und sachdienliche Hinweise zum Tatablauf oder zu der genannten Personengruppe machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 1 89 72 15

zu melden.