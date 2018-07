Polizei auf der Jagd nach Umweltsünder

Stundenlang arbeitete die Polizei am Dienstag hinter Sichtschutzplanen auf einem verfallenen Bauernhof mitten im 700-Seelen-Dorf Gustedt. Was sucht die Spurensicherung? Die Spekulationen im Ort wurden immer wilder. Informationen seitens der Polizei waren zunächst nicht zu bekommen. Am Mittwoch gab...