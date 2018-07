Tausende Körner auf Kreuzung in Lebenstedt

An der Kreuzung Ludwig-Erhard-Straße und Peiner Straße in Lebenstedt ist am Donnerstagnachmittag eine große Menge Körner auf die Fahrbahn gefallen.Wie die Feuerwehr mitteilt, waren diese von einem Anhänger eines Landwirtschaftsfahrzeugs gerutscht. Die Feuerwehr sicherte den Verkehr und räumte die...