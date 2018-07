Parkrempler flüchtet

Lebenstedt. Ein Unbekannter fährt ein Auto am Wilhelm-Kunze-Ring an und flüchtet. Die Höhe des Schadens liegt bei circa 1000 Euro.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Zeit zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Wilhelm-Kunze-Ring einen Hyundai i30 beschädigt. Der Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von circa 1 000 Euro zu kümmern, wie die Polizei mitteilt.