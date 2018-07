Autofahrer übersieht Fahrradfahrer

Am Donnerstag, um 19.30 Uhr, kam es in der Frankfurter Straße in Thiede zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Autofahrer aus Salzgitter hat am Donnerstagabend um 19.30 Uhr an der Frankfurter Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Angaben der Polizei wollte er von einer Grundstücksausfahrt auf die Frankfurter Straße abbiegen und übersah dabei einen bevorrechtigten 47-jährigen Radfahrer aus Salzgitter. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Radfahrer, bei dem dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

