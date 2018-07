49-Jährige fährt unter Alkoholeinfluss

Eine 49-jährige Frau ist am Samstagabend gegen 21 Uhr betrunken mit dem Auto in Salzgitter unterwegs. Sie fiel durch ihre sehr unsichere Fahrweise auf, teilt die Polizei mit. Eine Polizeistreife traf die Frau kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift an. Die 49-Jährige stand offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Sie verweigerte jegliche Angaben und führte keinen Alcotest durch. Einen Führerschein konnte sie nicht vorlegen. Hierzu werden weitere Ermittlungen geführt. Bei der 49-jährigen wurden zwei Blutproben im hiesigen Krankenhaus entnommen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.