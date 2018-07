Nonna sucht ein Zuhause

Sommer, Sonne, Nonna – unser „Tier der Woche“ stört die sommerlichen Temperaturen in keiner Weise. Wer Katzendame Nonna im Tierheim Salzgitter zu Gesicht bekommen möchte, muss in das Außengehege gehen. Hier entspannt die Samtpfote im Sonnenschein.

Als Fundtier zog die kleine Fellnase in das Tierheim an der Warne ein. Über Nonna’s Vorgeschichte können die Tierpflegerinnen leider nichts berichten. Umso mehr allerdings über ihren derzeitigen Gemütszustand. Die circa 2008 geborene Katze hält sich zumeist im Außenbereich ihres Katzenzimmers auf. Hier genießt sie den Sonnenschein und den kühlen Wind, der ihr um die Schnurrhaare weht. Sehnt sie sich nach ein wenig Schatten, klettert Nonna in ihre Holzhütte und genießt vor dort aus die Aussicht auf ihre Umgebung. Nur den zwitschernden Vögeln kann sie nicht lauschen. Nonna ist gehörlos. Der allgemeine gesundheitliche Zustand der Samtpfote ist gut. Jedoch fehlen Nonna bereits die meisten Zähne. Ob es ihrem Alter oder einer früheren Erkrankung geschuldet ist, kann nicht zweifelsfrei gesagt werden. Nonna scheint das jedenfalls nicht zu stören.

Ihre neuen Dosenöffner sollten in einer ruhigen Umgebung mit wenig Straßenverkehr leben. Auf Grund ihres fehlenden Gehörsinns würde sie heranfahrende Autos nicht bemerken. Über ein Zuhause mit einem sonnigen Balkon oder gesicherter Terrasse hätte Nonna sicherlich nichts einzuwenden. Um sich wie eine würdige Königin zu fühlen, wären ältere Katzenfreunde optimal, die Nonna ihre Aufmerksamkeit so oft wie möglich zu Teil werden lassen.

Liebe Katzenfreunde, sie suchen eine WG-Partnerin zum Schmusen und Streicheln? Dann besuchen Sie Katzendame Nonna im Tierheim Salzgitter.