Hund beißt 12-jähriges Kind ins Bein

Ein 12-jähriges Kind ist am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr von einem Hund in das Bein gebissen worden, nachdem sich der Hund zuvor von der Hundebesitzerin losgerissen hatte. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit. Demnach war das Kind mit seiner Familie auf dem Fahrrad in Lebenstedt in Höhe des Parkplatzes an der Wasserskianlage am Salzgittersee unterwegs, als sich der Hund plötzlich losriss, auf die Radler zu rannte und das Kind unvermittelt biss. Ein Ermittlungsverfahren gegen die 39-jährige Hundehalterin wurde eingeleitet.

