Autofahrer beschädigt geparkten PKW und flüchtet

Lebenstedt. Der Vorfall soll sich am Freitag oder Samstag ereignet haben. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 19.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen grauen Skoda Octavia in der Schubertstraße gestreift. Hierbei wurde der Octavia an der hinteren linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt, teilt die Polizei mit. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen blauen PKW Citroen Xsara gehandelt haben, da Fahrzeugteile dieses Fahrzeugtyps an der Unfallstelle aufgefunden werden konnten. Hinweise nimmt die Polizei unter

(05341) 1897-0

entgegen.