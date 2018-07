Wüstenfuchs Marvin folgt Anwohnerin in die Wohnung

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei am Dienstagmorgen gerufen. Einer Anwohnerin am Dachsgraben war am frühen Morgen ein herrenloser Wüstenfuchs bis in ihre Wohnung gefolgt, teilt die Polizei mit. Das sehr zutrauliche Tier habe sich hier sogar auf einen Stuhl gemütlich niedergelassen. Die eingesetzten Beamten brachten das Tier zum Zoo nach Braunschweig Stöckheim. Durch das Auslesen eines implantierten Chips konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der niedliche Ausreißer auf den Namen „Marvin“ hört. Die Besitzer konnten inzwischen ermittelt werden und nahmen den Ausreißer wieder mit nach Hause.

