Diebe erbeuten Sportgeräte

Lebenstedt. Unbekannte Täter sind in der vergangenen Woche, 9. bis 16. Juli, in die Sporthalle des Gymnasiums Am Fredenberg am Hans-Böckler-Ring eingebrochen. Laut Angaben der Polizei gelangten sie durch eine aufgehebelte Tür in die Halle. In der Sporthalle wurden weiter Schränke gewaltsam geöffnet. Nach...