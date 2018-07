Die wollen nur spielen

Die Halle ist klein, fast quadratisch, und an der Decke leuchten Neonröhren. Zwei Mannschaften stehen sich gegenüber, jeweils drei Spieler, in der Mitte hängt ein Netz. Gespielt wird Fußballtennis, also Tennis ohne Schläger, stattdessen mit den Füßen. Den Aufschlag macht Erwin. Er tritt mit Martin...