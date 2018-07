Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses

Lebenstedt. Eine Matratze im Keller des Hauses in der Fischerstraße hat Feuer gefangen. Der Schaden ist laut Polizei jedoch gering.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagabend gegen 18 Uhr eine Matratze im Kellerflur eines Mehrfamilienhauses in der Fischerstraße in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell abgelöscht werden, teilt die Polizei mit. Es entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden aufgenommen.