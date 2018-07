„Dieser Platz ist eine glatte 6“

Was diejenigen, für die dieser Platz gedacht ist, von ihm halten, haben sie bereits vor seiner offiziellen Übergabe am 24. August auf drastische Weise demonstriert. Ein übergroßer Penis ist tief den grobkörnigen Belag geritzt. Zum Treffen mit der Salzgitter-Zeitung sind die Jugendlichen, die sich im Vorfeld für die Anlage an der A 39 stark gemacht haben, allerdings nicht gekommen. Wahrscheinlich lockte bei Temperaturen um die 30...