Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Lichtenberg. Ein LKW-Fahrer beschädigt am Montagmorgen einen Zaun in der Kornstraße und flüchtet vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein unbekannter LKW-Fahrer ist am Montag gegen 8 Uhr in der Kornstraße in Lichtenberg gegen einen Gartenzaun gefahren und hat diesen beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden weiter zu kümmern, wie die Polizei mitteilt. Zeugen hörten einen Knall und beobachteten anschließend, wie der Fahrer eines LKW mit Anhänger gehalten habe und sein Fahrzeug begutachtet habe. Anschließend sei er davongefahren.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Unfalles, beziehungsweise Hinweise zu einer möglichen Warenanlieferung zum Unfallzeitpunkt. Hinweise an

(0 53 41) 18 97-0

