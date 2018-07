Sauerstoffmangel verursacht Fischsterben

Foto: Bernward Comes

Am kleinen Teich und Regenrückhaltebecken zwischen der Parazelsusstraße und der Breiten Straße in Salzgitter-Bad am ehemaligen Städtischen Krankenhaus schwämmen große und kleine Fische mit dem Bauch nach oben. Die Feuerwehr versucht mit mehreren 11.000-Liter-Containern Wasser den Sauerstoff-Gehalt des Teichwassers zu erhöhen. Das Wasser wurde aus einem Hydranten an der Elbestraße abgezapft und von Olaf Keller und seinen Kollegen von der Berufsfeuerwehr in den Teich gesprüht. Foto: Bernward Comes