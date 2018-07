Gebhardshagen. Die Räuber stehlen den Inhalt des Automaten in Gebhardshagen.

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straße „Am Fuchsloch“ in Gebhardshagen aufgebrochen. Anschließend entwendeten sie die darin befindlichen Zigarettenschachteln, teilt die Polizei mitteilt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.