Unbekannte scheitern bei Einbruchsversuch

Salzgitter-Bad. Sie wollen in ein Geschäft am Bohlweg einsteigen, scheitern jedoch an einer elektrischen Glastür.

Bislang nicht ermittelte Personen haben in der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, versucht, in ein Geschäft im Bohlweg in Salzgitter-Bad einzubrechen. Sie scheiterten allerdings an dem Versuch, die elektrische Glastür aufzuhebeln, wie die Polizei mitteilt. Sie ließen anschließend aus noch unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 300 Euro.